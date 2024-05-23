Эстония обвинила РФ в якобы снятии разграничительных буев на реке Нарва

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Российские пограничники в ночь на 23 мая якобы сняли установленные в эстонских водах реки Нарва буи, которые используются для обозначения судоходных путей. Об этом заявили на сайте департамента полиции и погранохраны при МВД Эстонии.

По совам руководителя бюро пограничной охраны Идаской префектуры Ээрика Пургеля, до начала конфликта на Украине у России и Эстонии было обоюдное соглашение по поводу установки буев. После начала СВО РФ, как утверждают в ведомстве, не соглашалась с позицией Эстонии относительно расположения поплавков.

В департаменте добавили, что свяжутся с российской погранслужбой для возврата буев и разъяснений по этому поводу.

Ранее правительство Эстонии планировало рассмотреть возможность закрытия контрольно-пропускного пункта "Койдула" на ночь, так как, по словам министра финансов прибалтийской республики Марта Вырклаэва, транспортные потоки уменьшились, и Эстония не должна держать границу с Россией открытой в ночное время.

Позже в Эстонии заявили, что начнут застраивать территории, которые планировали обменять в рамках договора о границах с РФ. Ранее Таллин планировал отдать эти земли в обмен на Саатсеский сапог – территорию Псковской области, на которой в советское время было проложено автомобильное шоссе. В настоящее время фрагмент российской территории заходит на автодорогу, перешедшую к Эстонии.