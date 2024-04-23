МВД Эстонии пригрозило закрытием монастырям, которые откажутся выйти из РПЦ

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Эстония может закрыть монастыри, которые откажутся выйти из подчинения Русской православной церкви (РПЦ), заявил министр внутренних дел страны Лаури Ляэнеметс в эфире ERR.

Глава МВД приехал в Пюхтицкий монастырь, чтобы убедить священнослужителей выйти из подчинения Московскому патриархату (МП) РПЦ. Он подчеркнул, что если подконтрольные патриарху Кириллу религиозные объекты не примут таких решений, то государство будет вынуждено попросить суд прекратить их деятельность.



"Вопрос может усложниться, но решения, безусловно, можно найти и там", – сказал Ляэнеметс.

12 апреля он рассказал, что собирается предложить парламенту Эстонии признать МП РПЦ террористической организацией. Однако это не должно повлиять на прихожан, а храмы не будут закрыты, несмотря на разрыв связей с Москвой, уточнял глава МВД.

