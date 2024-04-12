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12 апреля, 10:14

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Захарова прокомментировала желание МВД Эстонии признать РПЦ "террористами"

В МИД РФ назвали желание МВД Эстонии признать РПЦ террористами "душевным нездоровьем"

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Слова главы МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса о необходимости признать Московский патриархат (МП) Русской православной церкви (РПЦ) террористической организацией являются признаком "душевного нездоровья", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова передает газета "Известия".

"Но и с логикой беда: с кем же тогда, по его мнению, будет общаться папа римский – с террористами?" – задалась она вопросом.

Министр внутренних дел Эстонии рассказывал, что с таким предложением он собирается обратиться в парламент страны. Из-за этого, предполагали в местных изданиях, деятельность МП по решению суда в Эстонии может быть запрещена.

При этом в Эстонской православной церкви, которая находится в канонической юрисдикции МП, сообщали, что не намерены разрывать связи с РПЦ.

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