МВД Эстонии заявило, что застроит территории, которые планировались к обмену с РФ

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Эстония начнет застраивать территории, которые планировалось обменять в рамках договора о границах с РФ. Об этом пишет ERR со ссылкой на министра внутренних дел республики Лаури Ляэнеметса.

Ляэнеметс напомнил, что ранее Таллин планировал отдать эти земли в обмен на Саатсеский сапог – территорию Псковской области, на которой в советское время было проложено автомобильное шоссе. В настоящее время фрагмент российской территории заходит на автодорогу, перешедшую к Эстонии.

"Мы приняли решение начать проектирование и строительство границы, исключив эти участки, поскольку какой-либо обмен землей с Россией мы <...> не станем производить еще несколько десятилетий, а то и веков", – заявил он.

При этом глава МВД указал, что власти уже приняли решение начать строительство дороги вокруг "сапога".

Ранее эстонский кабмин предложил рассмотреть возможность закрытия КПП "Койдула", расположенного в 10 километрах от Саатсеского сапога, на ночь. Ранее такое же решение приняли в отношении пропускного пункта в Нарве. По версии властей, это поможет тщательнее соблюдать санкции.

