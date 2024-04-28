ERR: в Эстонии планируют закрывать на ночь КПП на границе с РФ

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Правительство Эстонии рассматривает возможность закрывать контрольно-пропускной пункт "Койдула" на ночь после принятия аналогичного решения в отношении КПП в Нарве. Об этом сообщил министр финансов прибалтийской республики Март Вырклаэв радиостанции ERR.

По словам министра, это решение позволит тщательнее соблюдать санкции. Он уточнил, что транспортные потоки уменьшились, и Эстония не должна держать границу с Россией открытой в ночное время. Также в этом решении есть определенная экономия, заключил Вырклаэв.

Власти области Сетомаа предположили, что закрытие КПП на ночь может негативно сказаться на региональном бюджете. Решение может привести к тому, что граждане, которые трудоустроены на предприятиях на приграничных территориях могут потерять работу.

В Эстонии первые бетонные укрепления в рамках подготовки к закрытию границ с РФ появились на пограничном мосту между Нарвой и Ивангородом вечером 16 ноября 2023 года. Их установили после появления на границе 19 граждан Сомали и Сирии, которые пытались прорваться в страну без законных оснований.