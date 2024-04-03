МВД Финляндии предложило продлить закрытие КПП на границе с РФ

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В МВД Финляндии выступили за продление закрытия границ на границе с Россией до дальнейшего уведомления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на содержание повестки заседания правительства.

Из документа следует, что правительство Финляндии планирует рассмотреть постановление от МВД, предполагающее закрытие КПП до дальнейшего уведомления. Правоохранительные органы страны предложили властям утвердить соответствующую инициативу на заседании 4 апреля.

Финляндия закрыла КПП "Ваалимаа" (с финской стороны) – "Торфяновска" (с российской), "Нуйямаа" – "Брусничное", "Иматра" – "Светогорск", "Ниирала" – "Вяртсиля" в прошлом году. Решение было принято для пресечения незаконного въезда на территорию страны, заявил начальник пограничной службы Маркку Хассинен.

После этого стало известно, что в МВД Финляндии предложили выделить 74 миллиона евро, которые могли бы быть направлены на ускорение процесса по возведению забора на границе с РФ. Планируется, что финансовая помощь позволит завершить строительство до 2026 года.

