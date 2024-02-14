Россияне стали массово продавать жилье в Финляндии – СМИ

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Граждане РФ начали массово продавать жилье в Финляндии. Об этом сообщает газета "Фонтанка".

В материале указано, что сейчас для покупки доступны свыше 100 вариантов недвижимости. Самый дешевый объект, о продаже которого сообщается на отечественном сайте объявлений, стоит 700 тысяч рублей. Это 31-метровая однокомнатная квартира в Иматре. Дороже – 775 тысяч рублей – стоит двухкомнатный таунхаус площадью 52 квадратных метра, а за дом площадью 84 "квадрата" в 15 минутах езды от границы запрашивают 1,5 миллиона рублей, заявляет издание.

В статье написано, что на продажу также выставлены земельные участки площадью 12 соток, объявленная стоимость – 1,4 миллиона рублей. Но в существующих условиях построить там дом кажется проблематичным, поскольку за 2,2 миллиона рублей можно купить трехкомнатную квартиру в Южной Карелии, отметили авторы.

По информации газеты, многие лоты можно оплатить дистанционно в рублях, также нередко предлагается обмен на квартиру в Санкт-Петербурге или зарегистрированный в РФ автомобиль. Некоторые продавцы утверждают, что продают недвижимость ниже рыночной цены, однако в таких "выгодных" предложениях может крыться взятая владельцем ипотека на 22 года или оформленный договор аренды, уточнили журналисты "Фонтанки".

В публикации также говорится, что за 7,7 миллиона рублей россиянин продает 150-метровый дом с 16 сотками земли в Раухе около спа-отеля "Холидей клаб Саймаа". 12,5 миллиона рублей просит россиянин за 80 соток недалеко от Савонлинны. Помимо того, будущий владелец получит еще и 100 метров собственной береговой линии. 20 миллионов рублей – цена 80-метрового дома и участка на полгектара, 25 миллионов – семейной усадьбы у воды. Однокомнатная квартира в спальном районе Хельсинки обойдется при этом в 30 миллионов рублей, подчеркнули авторы.

Также журналисты издания заметили, что на продажу выставлены архипелаги. Так, пять островов на озере Саймаа гражданин РФ оценил в один миллион евро. Уточняется, что это не единственный такой лот на рынке.

Ранее СМИ писали, что глава Минобороны Финляндии Антти Хяккянен хочет добиться того, чтобы запретить проводить сделки с недвижимостью, связанной с Россией. Со слов министра, страна хочет ужесточить правила сделок для лиц и компаний, зарегистрированных за пределами Евросоюза и Европейской экономической зоны. Он подчеркнул, что решения примут весной текущего года.

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