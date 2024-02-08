Финляндия вновь продлила закрытие КПП на границе с РФ до 14 апреля

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Финская сторона вновь продлила решение о закрытии контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией, мера будет действовать до 14 апреля. Об этом сообщается на сайте МВД страны.

В Хельсинки заявили о решении закрыть некоторые КПП на границе с РФ еще в ноябре 2023 года. 30 декабря закрылся последний работающий пропускной пункт.

Спустя время два КПП вновь начали работу, однако позже финская сторона вновь ограничила деятельность всех автомобильных пунктов пропуска.

В качестве причины такого решения в Финляндии назвали рост потока мигрантов. В Хельсинки обвинили российскую сторону в целенаправленной отправке просителей убежища к границе.

Уже в январе финское министерство внутренних дел продлило закрытие КПП на границе до 11 февраля. Как уточнил премьер-министр страны Петтери Орпо, у властей нет планов открывать границу.

В свою очередь, российский диппредставитель в республике Павел Кузнецов назвал такое решение шагом к полному разрыву отношений между государствами. Он подчеркнул, что Хельсинки не стал учитывать интересы своих граждан, у которых близкие и родные живут на территории РФ.

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