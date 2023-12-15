Финляндия вновь закрыла все КПП на границе с РФ до 14 января

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Финская сторона в 21:00 15 декабря вновь закрыла два КПП на границе с Россией, которые ранее возобновляли работу на несколько дней, до 14 января. Об этом пишет РИА Новости.

Последним оставшимся сообщением между РФ и Финляндией по сухопутной границе остались железнодорожные грузоперевозки через пункт пропуска "Вайниккала".

Свое решение финские власти объяснили продолжением неконтролируемого прибытия мигрантов через данные погранпункты. Они утверждают, что этому способствовали иностранные власти или другие субъекты. Финская сторона считает сложившуюся ситуацию серьезной угрозой национальной безопасности и общественному порядку.

По данным правительства страны, в государство пытаются попасть беженцы из третьих стран: Сирии, Индии, Марокко – всего более 30 национальностей.

В итоге финские власти решили закрыть все КПП на границе с Россией с 15 декабря. Эту информацию подтвердила глава МВД республики Мари Рантанен.

Миграционная служба страны в оперативном порядке рассматривает свыше 100 заявлений о предоставлении убежища от лиц, прибывших осенью через границу с Россией. С октября по ноябрь в республику прибыли 958 человек. Но ни один из них не получил положительного решения.

Уже в ноябре Хельсинки объявил о закрытии всех КПП на границе с РФ, кроме "Райя-Йоосеппи". КПП "Куусамо", "Салла" и "Вартиус" прекратили работу до 23 декабря. Позже некоторые пропускные пункты решили открыть.

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