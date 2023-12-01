Финляндия ускорит строительство заграждения на границе с Россией

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Финляндия, организовавшая строительство ограждения на границе с РФ, которое планируется завершить к 2026 году, теперь хочет ускорить работы по установке ограды. Об этом сообщила глава финского МВД Мари Рантанен, передает газета Helsingin Sanomat.

Как она утверждает, эта тема поднималась на заседании парламента Финляндии по причине усиленного потока мигрантов, прибывающего к границе с Россией. Так, депутат и бывший министр обороны Антти Кайкконен заявил, что окончание строительства ограды в 2026 году кажется "далеким". В связи с этим Рантанен ответила, что работы будут проведены как можно быстрее.

При этом руководитель проекта и представитель пограничной охраны Финляндии Исмо Курки добавил, что ускорение возведения ограждения потребует дополнительных средств.

Уточняется, что с 2024 по 2026 год планируется оградить примерно 200 километров территории на восточной границе Финляндии с Россией. Основная часть ограды затронет юго-восточную часть страны.

Финляндия до 13 декабря закроет все пограничные пункты на границе с РФ для лиц, которые ищут убежище в государстве. Прием заявлений будет проходить только в аэропортах и морских портах. Финская сторона закроет последний работающий КПП "Райа-Йоосеппи – Лотта" на границе с РФ в 00:00 30 ноября.

20 октября глава российского кабмина Михаил Мишустин подписал документ о прекращении действия соглашения с Хельсинки о содействии приграничному сотрудничеству. 30 ноября Финский государственный совет одобрил расторжение соглашения. Документ перестанет действовать 24 января 2024 года.



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