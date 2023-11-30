Хельсинки одобрил расторжение соглашения о приграничном сотрудничестве с РФ

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Финский государственный совет одобрил расторжение по инициативе Москвы соглашения о приграничном сотрудничестве с российской стороной, которое было заключено еще в 2012 году. Постановление опубликовано на сайте правительства Финляндии.

Согласно документу, о расторжении соглашения МИД РФ уведомил финскую сторону в ноте, которая была передана 25 октября в диппредставительство страны в Москве. Документ перестанет действовать 24 января 2024 года.

"Поскольку соглашение расторгнуто по инициативе другой стороны, отмене подлежит только постановление о вступлении соглашения в силу", – говорится в постановлении.

20 октября глава российского кабмина Михаил Мишустин подписал документ о прекращении действия соглашения с Хельсинки о содействии приграничному сотрудничеству.

Финляндия до 13 декабря закроет все пограничные пункты на границе с РФ для лиц, которые ищут убежище в государстве. Прием заявлений будет проходить только в аэропортах и морских портах. Финская сторона закроет последний работающий КПП "Райа-Йоосеппи – Лотта" на границе с РФ в 00:00 30 ноября.