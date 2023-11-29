Песков назвал избыточными меры по усилению охраны границы Финляндии с РФ

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Концентрация сил в Финляндии на границе с Россией является избыточной мерой по обеспечению безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Финляндии ничто и никто не угрожает, <...> там нет никакой угрозы, в реальности никакой напряженности", – сообщил Песков, отвечая на вопрос, существует ли риск эскалации ситуации до конфликта.



До этого глава бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера сказал, что республика направит группу военных советников в Финляндию для помощи в охране границы.



Финляндия до 13 декабря закроет все контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с РФ для лиц, которые ищут убежище в стране. Прием заявлений будет осуществляться только в аэропортах и морских портах. Страна закроет последний работающий КПП "Райа-Йоосеппи – Лотта" на границе с РФ в 00:00 30 ноября.

Ранее Хельсинки закрыли все оставшиеся КПП на границе с РФ, кроме "Райя-Йоосеппи". Уже 24 ноября на фоне закрытия пограничных пунктов около 200 иностранных граждан собрались на границе РФ и Финляндии в Мурманской области.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона готова взаимодействовать с Финляндией ради того, чтобы разрешить вопрос с ситуацией закрытия КПП на границе. Песков также назвал преждевременными заявления о "железном занавесе" в отношениях с Европой после закрытия КПП.