Финляндия может открыть КПП на границе с РФ на 2 месяца раньше – СМИ

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Власти Финляндии могут сократить срок закрытия четырех контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Россией, пишет издание Ilta-Sanomat.

Местная пограничная служба указала, что закрытие КПП "Ваалимаа", "Нуйямаа", "Иматра" и "Ниирала" может продлиться до 23 декабря 2023 года, вместо предыдущего обозначенного срока – 18 февраля 2024 года, подчеркнули в издании.

С 01:00 24 ноября по московскому времени единственным работающим российским КПП на границе с Финляндией станет "Райа-Йоосеппи" (с российской стороны – Лотта) в Мурманской области.

Ранее глава финского правительства Петтери Орпо заявил, что Финляндия решила закрыть все оставшиеся КПП на границе с РФ, кроме "Райя-Йоосеппи". Отмечалось, что КПП "Куусамо", "Салла" и "Вартиус" будут закрыты до 23 декабря.

Из-за этого губернатор Мурманской области Андрей Чибис объявил режим повышенной готовности. По его словам, в регионе ожидают резкий рост иностранцев, которые попытаются выехать в Финляндию.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российская сторона готова взаимодействовать с Финляндией ради того, чтобы разрешить вопрос с ситуацией закрытия КПП на границе.

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