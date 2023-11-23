Беженцы попытались прорваться через границу с Финляндией под Мурманском

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Беженцы 22 ноября попытались незаконно прорваться через границу с Финляндией. Об этом рассказал в своем телеграм-канале губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

По его словам, в результате иностранным гражданам не удалось прорваться через границу.

При этом глава региона уточнил, что на данный момент в Кандалакшском районе собрались "транзитные" беженцы, которые хотят попасть в Финляндию. В связи с этим Чибис указал на важность принятия мер для обеспечения правопорядка в Мурманской области, несмотря на действия финской стороны.

Ранее глава финского правительства Петтери Орпо заявил, что Финляндия решила закрыть все КПП на границе с РФ до 23 декабря, кроме "Райя-Йоосеппи". Отмечалось, что это связано с ухудшением ситуации с потоком нелегальных мигрантов.

Из-за этого губернатор Мурманской области Андрей Чибис объявил режим повышенной готовности. По его словам, в регионе ожидают резкий рост иностранцев, которые попытаются выехать в Финляндию.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российская сторона готова взаимодействовать с Финляндией ради того, чтобы разрешить вопрос с ситуацией закрытия КПП на границе. Российское диппредставительство также предупредило об ответных мерах из-за закрытия Финляндией КПП.



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