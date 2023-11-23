В Мурманской области ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с КПП

Фото: телеграм-канал "Губернатор Чибис"

Режим повышенной готовности ввели в Мурманской области после того, как Финляндия решила закрыть все пограничные с Россией контрольно-пропускные пункты (КПП), кроме "Райа-Йоосеппи", сообщил губернатор региона Андрей Чибис в своем телеграм-канале.

По его словам, в регионе ожидают резкий рост иностранцев, которые попытаются выехать в соседнюю страну.

"Количество иностранных граждан, желающих попасть в страну НАТО через нашу территорию, вероятно, кратно возрастет. В результате принято решение о введении в Мурманской области режима повышенной готовности и ряда дополнительных мер для обеспечения безопасности наших жителей", – пояснил Чибис.

Он рассказал, что власти вместе с правоохранительными органами провели заседание оперштаба, чтобы скоординировать действия по недопущению нарушений правопорядка в связи с ситуацией вокруг КПП.

Ранее глава финского правительства Петтери Орпо заявил, что Финляндия решила закрыть все КПП на границе с РФ, кроме "Райя-Йоосеппи". Отмечалось, что это связано с ухудшением ситуации с потоком нелегальных мигрантов.

Сперва финские власти приняли решение закрыть с 18 ноября 2023 года до 18 февраля 2024-го четыре из восьми контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией. Речь идет о ближайших к Санкт-Петербургу КПП.

Позже в Финляндии заявили о готовности закрыть четыре оставшихся контрольно-пропускных пункта в ночь с 21 на 22 ноября. В качестве причины такого решения финские власти назвали неконтролируемое прибытие беженцев из Сирии, Ирака и Сомали.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российская сторона готова взаимодействовать с Финляндией ради того, чтобы разрешить вопрос с ситуацией закрытия КПП на границе.

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