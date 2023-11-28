Володин оценил потери Финляндии от закрытия КПП на границе с РФ

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Финляндия может потерять около 3 миллиардов евро из-за закрытия практически всех контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Россией, сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина.



"Финляндию ждет целый ряд проблем: от серьезного увеличения военных расходов из-за непродуманного и поспешного вступления в НАТО до возникших в результате незаконных антироссийских санкций последствий, с которыми европейские страны до сих пор не могут справиться", – отметил он.

Также политик подчеркнул, что по итогам 2023 года в 9 из 27 стран Евросоюза экономика уйдет "в минус". В частности, экономика Великобритании стагнирует, а Германия находится в рецессии с потерей ВВП на уровне 0,5%.

В результате власти Финляндии наказывают своих граждан, лишая страну возможности развиваться, считает спикер Госдумы.

До этого глава правительства республики Петтери Орпо заявил, что Финляндия может ввести новые ограничительные меры в отношении России из-за бесконтрольного прибытия иностранцев на границу. Однако о сроках введения запретов он ничего не сказал.

По данным местных СМИ, правительство страны может закрыть возможность приема лиц, запрашивающих международную защиту на границе с РФ. По словам министра финансов Риикки Пурры, только за минувшие выходные на единственный работающий КПП на границе с Россией прибыли 58 лиц, запросивших убежище.

Ранее Петтери Орпо заявил, что Финляндия решила закрыть все оставшиеся КПП на границе с РФ, кроме "Райя-Йоосеппи". Отмечалось, что КПП "Куусамо", "Салла" и "Вартиус" будут закрыты до 23 декабря.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российская сторона готова взаимодействовать с Финляндией ради того, чтобы разрешить вопрос с ситуацией закрытия КПП на границе.

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