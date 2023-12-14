В МВД Финляндии подтвердили закрытие всех КПП на границе с Россией

Фото: ТАСС/АР/Heikki Saukkomaa

Финские власти решили вновь закрыть все КПП на границе с Россией. Эту информацию подтвердила глава МВД республики Мари Рантанен.

"Правительство приняло решение закрыть открывшиеся в четверг, 14 декабря, КПП на восточной границе", – приводит ТАСС ее слова.

Уточняется, что пункты пропуска будут закрыты с пятницы, 15 декабря.

Ранее СМИ писали о планах Финляндии закрыть пропускные пункты на границе с РФ из-за продолжения неконтролируемого прибытия беженцев.

До этого стало известно, что миграционная служба республики в ускоренном порядке рассматривает более 100 заявлений о предоставлении убежища от лиц, прибывших осенью через границу с Россией. С октября по ноябрь в страну прибыли 958 человек. Но ни один из них не получил положительного решения.

В ноябре финская сторона объявила о закрытии всех КПП на границе с РФ, кроме "Райя-Йоосеппи". КПП "Куусамо", "Салла" и "Вартиус" прекратили работу до 23 декабря. Однако затем некоторые пропускные пункты решили открыть.



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