14 декабря, 18:46 (обновлено 14.12.2023 19:47)Политика
В МВД Финляндии подтвердили закрытие всех КПП на границе с Россией
Фото: ТАСС/АР/Heikki Saukkomaa
Финские власти решили вновь закрыть все КПП на границе с Россией. Эту информацию подтвердила глава МВД республики Мари Рантанен.
"Правительство приняло решение закрыть открывшиеся в четверг, 14 декабря, КПП на восточной границе", – приводит ТАСС ее слова.
Уточняется, что пункты пропуска будут закрыты с пятницы, 15 декабря.
Ранее СМИ писали о планах Финляндии закрыть пропускные пункты на границе с РФ из-за продолжения неконтролируемого прибытия беженцев.
До этого стало известно, что миграционная служба республики в ускоренном порядке рассматривает более 100 заявлений о предоставлении убежища от лиц, прибывших осенью через границу с Россией. С октября по ноябрь в страну прибыли 958 человек. Но ни один из них не получил положительного решения.
В ноябре финская сторона объявила о закрытии всех КПП на границе с РФ, кроме "Райя-Йоосеппи". КПП "Куусамо", "Салла" и "Вартиус" прекратили работу до 23 декабря. Однако затем некоторые пропускные пункты решили открыть.
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