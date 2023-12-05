Более 30 депутатов в Финляндии хотят запретить россиянам иметь двойное гражданство

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В Финляндии 34 депутата парламента из 200 хотели бы запретить двойное гражданство для россиян, следует из результатов опроса, который провел телерадиоканал Yle.

В опросе приняли участие 96 депутатов, из которых 36 не стали бы запрещать двойное гражданство Финляндии и России. 26 парламентариев рассказали, что не имеют однозначную позицию.

Как поясняет СМИ, правительство премьер-министра Петтери Орпо планирует ужесточить условия получения финского гражданства. А МВД страны изучает необходимость изменения законодательства, касающегося двойного гражданства.

По данным статистического ведомства Финляндии, на конец 2022 года в стране постоянно проживали 159 966 человек, которые имели гражданство другой страны. Крупнейшей группой с двумя паспортами были граждане России – 37 813 человек.

Ранее правительство Финляндии решило закрыть до 13 декабря все КПП на границе с РФ. Теперь прием заявлений на убежище в Финляндии будет осуществляться только в аэропортах и морских портах.

Глава МВД Финляндии Мари Рантанен решение кабмина объяснила желанием защитить национальную безопасность государства. Она отметила, что за последнее время в стране наблюдается высокий поток приезжающих беженцев.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона готова взаимодействовать с Финляндией ради того, чтобы разрешить вопрос с ситуацией закрытия КПП на границе.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал преждевременными заявления о "железном занавесе" в отношениях с Европой после закрытия властями Финляндии КПП на границе с РФ.

В Финляндии предложили запретить двойное гражданство с Россией