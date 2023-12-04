В МИД РФ сообщили, что не получали заявления о возможном закрытии границы с Эстонией

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Россия пока не получала официальной информации от Эстонии по поводу возможного закрытия границы. Об этом сообщил статс-секретарь – заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов, передает ТАСС.

"Мы ничего не получали, насколько мне известно", – уточнил он.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна призвал жителей республики не посещать Россию из-за возможного закрытия границ. По его словам, в Эстонии оценивают ситуацию на границе Финляндии с Россией и не исключают возможности закрытия российской границы.

До этого эстонцы начали устанавливать на границе с РФ "зубы дракона" – бетонные блоки в форме пирамид, которые используют для остановки военной техники – в рамках подготовки к возможному закрытию границ. Первые укрепления появились 16 ноября на пограничном мосту между Нарвой и Ивангородом.



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