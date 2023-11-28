Финляндия закроет все погранпункты на границе с РФ до 13 декабря

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Финляндия закроет до 13 декабря все погранпункты на границе с РФ для лиц, которые ищут убежище в стране. Такое решение принял финский кабмин, пишет РИА Новости.

Теперь прием заявлений на убежище в Финляндии будет осуществляться только в аэропортах и морских портах. Страна закроет последний работающий КПП "Райа-Йоосеппи – Лотта" на границе с РФ в 00:00 30 ноября.

В МВД Финляндии добавили, что решение не касается пункта пропуска на железной дороге для грузового сообщения "Вайниккала".

Как уточнила финский министр внутренних дел Мари Рантанен, в сложившейся обстановке стране необходимо закрыть всю восточную границу. Решение кабмина она объяснила стремлением защитить национальную безопасность Финляндии.

Днем ранее стало известно, что финские власти могут закрыть возможность приема лиц, запрашивающих международную защиту на границе с Россией. Как уточнял министр финансов Риикки Пурры, у страны нет других вариантов.

По его словам, за минувшие выходные на единственный работающий пропускной пункт на границе с Россией пришли 58 людей, которые запросили убежище.

Хельсинки закрыли все оставшиеся КПП на границе с РФ, кроме "Райя-Йоосеппи" в Мурманской области, в которой после этого объявили режим повышенной готовности. О решении страны закрыть погранпункты МИД РФ уведомил посол Финляндии в Москве Антти Хелантеря.

Уже 24 ноября на фоне закрытия пограничных пунктов около 200 иностранных граждан собрались на границе РФ и Финляндии в Мурманской области. Их отправили автобусами в Санкт-Петербург.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона готова взаимодействовать с Финляндией ради того, чтобы разрешить вопрос с ситуацией закрытия КПП на границе.

Комментируя ситуацию, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал преждевременными заявления о "железном занавесе" в отношениях с Европой после закрытия властями Финляндии КПП на границе с РФ.

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