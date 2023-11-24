Финский посол уведомил МИД РФ о решении страны закрыть погранпункты

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Диппредставитель Финляндии в Москве Антти Хелантеря уведомил российский МИД о решении страны закрыть погранпункты. Об этом сообщается на сайте МИД Финляндии.

Он проинформировал о решении финского правительства временно закрыть КПП "Куусамо", "Салла" и "Вартиус".

В МИД Финляндии добавили, что государство продолжит обеспечивать охрану своих границ. В ведомстве добавили, что финская сторона готова к сотрудничеству с пограничной службой России.

Ранее Финляндия приняла решение закрыть все оставшиеся КПП на границе с РФ, кроме "Райя-Йоосеппи". Это подтвердил глава финского правительства Петтери Орпо. КПП "Куусамо", "Салла" и "Вартиус" будут закрыты до 23 декабря.

Такое решение Хельсинки объяснили ухудшением ситуации с потоком нелегальных мигрантов. После этого Норвегия также выразила готовность закрыть КПП "Стурскуг" на границе с Россией.

На этом фоне губернатор Мурманской области Андрей Чибис объявил режим повышенной готовности. В регионе ожидают резкий рост иностранцев, которые попытаются выехать в Финляндию, уточнил он.

Комментируя ситуацию, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о готовности Москвы взаимодействовать с Хельсинки ради того, чтобы разрешить вопрос с ситуацией закрытия КПП на границе.

Решение финских властей не оставили без внимания в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходами пользуются те, кто имеет на это законное право.

Вместе с тем он указал, что слова о "железном занавесе" в отношениях с Европой после закрытия КПП на границе с РФ являются преждевременными.

Финляндия ввела запрет на въезд авто с российскими номерами