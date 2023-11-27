Кабмин Финляндии прекратит прием просителей убежища на границе с РФ – СМИ

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Правительство Финляндии в ближайшее время закроет возможность приема лиц, запрашивающих международную защиту на границе с Россией, сообщает РИА Новости со ссылкой местные СМИ.

По их данным, кабмин готовится полностью закрыть восточную границу. По словам министра финансов Риикки Пурры, у Финляндии нет других вариантов, поскольку только за минувшие выходные на единственный работающий пропускной пункт на границе с Россией прибыли 58 лиц, запросивших убежище.

Ранее премьер-министр страны Петтери Орпо заявил, что Финляндия решила закрыть все оставшиеся КПП на границе с РФ, кроме "Райя-Йоосеппи". Отмечалось, что КПП "Куусамо", "Салла" и "Вартиус" будут закрыты до 23 декабря. Это связано с ухудшением ситуации с потоком нелегальных мигрантов.

Позже о решении страны закрыть погранпункты МИД РФ уведомил диппредставитель Финляндии в Москве Антти Хелантеря. При этом в МИД Финляндии добавили, что сторона готова к сотрудничеству с пограничной службой России.



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