Песков назвал преждевременными заявления о "железном занавесе" в отношениях с Финляндией

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Заявления о "железном занавесе" в отношениях с Европой после закрытия властями Финляндии контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с РФ являются преждевременными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Много разной такой агрессивной риторики мы наблюдаем с той стороны, но будем надеяться, что до этого не дойдет", – сообщил он, прокомментировав также планы Норвегии по закрытию КПП на границе с РФ.

Ранее глава финского правительства Петтери Орпо заявил, что Финляндия решила закрыть все оставшиеся КПП на границе с РФ, кроме "Райя-Йоосеппи". Отмечалось, что КПП "Куусамо", "Салла" и "Вартиус" будут закрыты до 23 декабря.

Это связано с ухудшением ситуации с потоком нелегальных мигрантов. После Норвегия также выразила готовность закрыть КПП "Стурскуг" на границе с Россией.

Из-за этого губернатор Мурманской области Андрей Чибис объявил режим повышенной готовности. По его словам, в регионе ожидают резкий рост иностранцев, которые попытаются выехать в Финляндию.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российская сторона готова взаимодействовать с Финляндией ради того, чтобы разрешить вопрос с ситуацией закрытия КПП на границе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходами пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения не приемлемы.



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