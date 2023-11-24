24 ноября, 12:55Политика
Песков назвал преждевременными заявления о "железном занавесе" в отношениях с Финляндией
Фото: ТАСС/IMAGO/Emmi Korhonen
Заявления о "железном занавесе" в отношениях с Европой после закрытия властями Финляндии контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с РФ являются преждевременными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Много разной такой агрессивной риторики мы наблюдаем с той стороны, но будем надеяться, что до этого не дойдет", – сообщил он, прокомментировав также планы Норвегии по закрытию КПП на границе с РФ.
Ранее глава финского правительства Петтери Орпо заявил, что Финляндия решила закрыть все оставшиеся КПП на границе с РФ, кроме "Райя-Йоосеппи". Отмечалось, что КПП "Куусамо", "Салла" и "Вартиус" будут закрыты до 23 декабря.
Это связано с ухудшением ситуации с потоком нелегальных мигрантов. После Норвегия также выразила готовность закрыть КПП "Стурскуг" на границе с Россией.
Из-за этого губернатор Мурманской области Андрей Чибис объявил режим повышенной готовности. По его словам, в регионе ожидают резкий рост иностранцев, которые попытаются выехать в Финляндию.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российская сторона готова взаимодействовать с Финляндией ради того, чтобы разрешить вопрос с ситуацией закрытия КПП на границе.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходами пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения не приемлемы.
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