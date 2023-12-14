Финляндия планирует опять закрыть все КПП на границе с Россией – СМИ

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Правительство Финляндии готовится вновь закрыть пропускные пункты на границе с Россией из-за продолжения неконтролируемого прибытия беженцев, пишет местная газета Helsingin Sanomat со ссылкой на свои источники.

По информации издания, кабмин республики планирует вынести свое решение вечером в четверг, 14 декабря. Данный вопрос еще требует решения от представителя министерства юстиции, но власти настроены на закрытие границ, рассказал собеседник газеты.

Предполагается, что вся российско-финляндская граница будет вновь закрыта. По состоянию на 12:00 по местному времени (13:00 по московскому) 14 декабря в страну прибыли около 30 беженцев, которые попали в Финляндию через два открытых пункта пропуска на границе с РФ.

До этого стало известно, что миграционная служба Финляндии в ускоренном порядке рассматривает более 100 заявлений о предоставлении убежища от лиц, прибывших осенью через границу с Россией. С октября по ноябрь в страну прибыли 958 человек. Но ни один из них не получил положительного решения.

22 ноября финская сторона решила закрыть все оставшиеся КПП на границе с РФ, кроме "Райя-Йоосеппи". КПП "Куусамо", "Салла" и "Вартиус" были закрыты до 23 декабря. Позже Хельсинки закрыл последний работавший КПП "Райа-Йоосеппи – Лотта" на границе с РФ 30 ноября.

12 декабря стало известно, что правительство Финляндии решило открыть два КПП на границе с Россией с 14 декабря. До 14 января будут открыты КПП "Ваалимаа" и "Ниирала".

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