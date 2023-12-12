Кабмин Финляндии решил открыть два КПП на границе с РФ

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Правительство Финляндии решило открыть два КПП на границе с Россией. Об этом сообщил премьер-министр страны Петтери Орпо.

"Мы не можем сказать, изменилось ли что-то к лучшему, не сняв некоторых ограничений. Именно поэтому после тщательного рассмотрения мы в контролируемом порядке открываем два пункта пропуска через границу. Однако мы готовы снова быстро ввести ограничения. Финляндия обеспечит свою национальную безопасность", – цитирует его ТАСС.

Глава МВД Финляндии Мари Рантанен в свою очередь уточнила, что с 14 декабря будут открыты КПП "Ваалимаа" и "Ниирала". Решение будет действительно в течение месяца – до 14 января.

"Правительство снова закроет всю восточную границу, если миграция там продолжится", – говорится в сообщении.

Ранее СМИ писали, что финские власти планируют с 14 декабря открыть для пассажиров три крупнейших пограничных пункта на границе с РФ. Говорилось, якобы решение вступит в силу в ночь со среды на четверг, с 13 на 14 декабря.

Местные издания также сообщали, что пограничная служба Финляндии начинает готовиться к открытию международных автомобильных пропускных пунктов (МАПП) на границе с Россией. По информации прессы, их могут открыть 14 декабря.

22 ноября финская сторона решила закрыть все оставшиеся КПП на границе с РФ, кроме "Райя-Йоосеппи". КПП "Куусамо", "Салла" и "Вартиус" будут закрыты до 23 декабря.

Позже Хельсинки закрыл последний работавший КПП "Райа-Йоосеппи – Лотта" на границе с РФ в 00:00 30 ноября. Такое решение власти Финляндии объяснили ухудшением ситуации с потоком нелегальных мигрантов.

Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва готова взаимодействовать с Хельсинки ради того, чтобы разрешить вопрос с ситуацией закрытия КПП.

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