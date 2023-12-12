Финляндия может открыть три КПП на границе с РФ 14 декабря – СМИ

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Финские власти планируют с 14 декабря открыть для пассажиров три крупнейших пограничных пункта на границе с Россией. Об этом пишет газета Ilta-Sanomat.

Согласно данным СМИ, решение вступит в силу в ночь со среды на четверг, с 13 на 14 декабря.

Местные издания ранее также сообщали, что пограничная служба Финляндии начинает готовиться к открытию международных автомобильных пропускных пунктов (МАПП) на границе с Россией. По информации прессы, их могут открыть 14 декабря.

Как уточнял заместитель командующего погранслужбы Юго-Восточной Финляндии Хейкки Ахтиайнен, все ограждения сразу убирать не станут, так как в какой-то момент на МАПП вновь могут появиться просители убежища.

22 ноября финская сторона решила закрыть все оставшиеся КПП на границе с РФ, кроме "Райя-Йоосеппи". КПП "Куусамо", "Салла" и "Вартиус" будут закрыты до 23 декабря.

Позже Хельсинки закрыл последний работавший КПП "Райа-Йоосеппи – Лотта" на границе с РФ в 00:00 30 ноября. Такое решение власти Финляндии объяснили ухудшением ситуации с потоком нелегальных мигрантов.

Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва готова взаимодействовать с Хельсинки ради того, чтобы разрешить вопрос с ситуацией закрытия КПП.

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