МИД Финляндии организует обучающие онлайн-курсы по санкциям против РФ

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Министерство иностранных дел Финляндии организует онлайн-курсы для бизнеса по реализации антироссийских санкций, чтобы повысить их эффективность. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Санкции ЕС против России беспрецедентно обширны, что создает проблемы для многих операторов в практической реализации. С точки зрения эффективности санкций крайне важно, чтобы и компании, и власти знали, как их применять. Я надеюсь, что вводный курс поможет операторам правильно применять санкции", – заявила глава финского МИД Элина Валтонен.

По ее словам, пройти двухчасовой курс может любой желающий, после чего слушателю вручается подтверждающий сертификат.

Ранее Финляндия приняла решение закрыть все оставшиеся КПП на границе с РФ, кроме "Райя-Йоосеппи". КПП "Куусамо", "Салла" и "Вартиус" будут закрыты до 23 декабря. Страна закрыла последний работавший КПП "Райа-Йоосеппи – Лотта" на границе с РФ в 00:00 30 ноября.

Такое решение Хельсинки объяснили ухудшением ситуации с потоком нелегальных мигрантов.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона готова взаимодействовать с Финляндией ради того, чтобы разрешить вопрос с ситуацией закрытия КПП на границе.

Комментируя ситуацию, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал преждевременными заявления о "железном занавесе" в отношениях с Европой после закрытия властями Финляндии КПП на границе с РФ.

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