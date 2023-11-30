Финляндия установила двойные заграждения на границе с Россией – СМИ

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Пограничная служба Финляндии установила двойные заграждения на границе с Россией, пишет местное издание Yle.

"На данный момент пограничные пункты закрыты. На государственной границе, а также внутри страны установлены заграждения. Если люди прибудут, то мы направим их туда, где они смогут попасть в Финляндию легальным путем", – подчеркнул заместитель командующего пограничной службой Юго-Восточной Финляндии Юкки Луккари.

Если мигранты прибудут к закрытым контрольно-пропускным пунктам (КПП), то пограничники будут выполнять функцию органов правопорядка, подчеркивается в публикации.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что концентрация сил в Финляндии на границе с Россией является избыточной мерой по обеспечению безопасности. По его словам, стране ничего не угрожает, а в реальности нет никакой напряженности.

Финляндия до 13 декабря закрыла все КПП на границе с РФ для лиц, которые ищут убежище в стране. Прием заявлений осуществляется только в аэропортах и морских портах. Страна закрыла последний работавший КПП "Райа-Йоосеппи – Лотта" на границе с РФ в 00:00 30 ноября.

Ранее Хельсинки закрыли все оставшиеся КПП на границе с РФ, кроме "Райя-Йоосеппи". Уже 24 ноября на фоне закрытия пограничных пунктов около 200 иностранных граждан собрались на границе РФ и Финляндии в Мурманской области.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона готова взаимодействовать с Финляндией ради того, чтобы разрешить вопрос с ситуацией закрытия КПП на границе. Песков также назвал преждевременными заявления о "железном занавесе" в отношениях с Европой после закрытия КПП.

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