В РЖД не согласовывали переход поездов "Аллегро" в собственность финской стороны

Фото: ТАСС/Сергей Ермохин

Компания "Российские железные дороги" не давала согласия на переход поездов "Аллегро" в собственность финской стороны. Об этом сообщили в РЖД.

Речь идет о поездах, которые были запущены для перевозки пассажиров по маршруту Санкт-Петербург – Хельсинки. Ранее они принадлежали компании Oy Karelian Trains Ltd, созданной в 2006 году при сотрудничестве РЖД и финской VR Group.

"Переход поездов в собственность финской стороны ОАО "РЖД" не согласовывался", – передает ТАСС сообщение холдинга.

В марте прошлого года структура финского железнодорожного оператора решила приостановить движение грузовых вагонов из РФ на фоне санкций, наложенных на РЖД.

Кроме того, VR Group прекратило и пассажирское железнодорожное сообщение между Финляндией и Россией поездами "Аллегро". Компания заявила о прекращении сотрудничества с РЖД.

Позднее в VR Group поступил запрос от Украинских железных дорог о поставке четырех поездов "Аллегро". Однако уточнялось, что составы находятся в собственности Финляндии лишь наполовину, поскольку ими владеет компания "Карельские поезда".



Поезд "Аллегро" больше не ходит между Петербургом и Хельсинки