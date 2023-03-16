Запрос Украины о передаче поездов Allegro удивил Финляндию – СМИ

Фото: AP/ТАСС/Seppo Samuli

Запрос Киева о предоставлении ему поездов Allegro, которые курсируют между Хельсинки и Санкт-Петербургом, озадачил правительство Финляндии. Об этом пишет издание Demokraatti.

Отмечается, что в финскую железнодорожную государственную компанию VR поступил запрос от Украинских железных дорог о поставке четырех поездов.

"Заявление Украины о желании использовать находящиеся в Финляндии скоростные поезда Allegro поразило руководство Финляндии", – говорится в материале издания.

По данным СМИ, запрос оказался "тщательно продуманным стратегическим ходом" Украины.

"Мол, пусть финны покажут, как они умеют импровизировать!" – подчеркивается в статье.

Поезда находятся в собственности Финляндии лишь наполовину, поскольку ими владеет компания "Карельские поезда". Организация была основана Российскими железными дорогами и компанией Финляндии VR.

Ранее сообщалось, что структура финского железнодорожного оператора приостановила с 27 марта движение грузовых вагонов из РФ из-за санкций, наложенных на Российские железные дороги.

Кроме того, с 28 марта 2022 года VR Group остановила и пассажирское железнодорожное сообщение между Финляндией и Россией поездами Allegro. VR Group 1 марта заявила о прекращении сотрудничества с ОАО "РЖД", кроме нужного для трансграничного сообщения. Решение должно было действовать до особого распоряжения.



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