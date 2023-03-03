США выделили Украине новый пакет военной помощи

Фото: ТАСС/AP Photo/Jacquelyn Martin

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Украине выделили новый пакет военной помощи, передает ТАСС.

Как следует из заявления, распространенного пресс-службой Госдепартамента США, стоимость поставок достигает порядка 400 миллионов долларов.

Киев получит боеприпасы для РСЗО HIMARS и гаубиц, а также боекомплекты для БМП Bradley. Кроме того, в распоряжение украинских военных поступят понтонные переправы.

"Пока Россия этого не сделает, мы будем поддерживать Украину, сколько потребуется, и укреплять ее вооруженные силы на поле боя, чтобы Украина оказалась в самом прочном положении за столом переговоров", – приводятся в сообщении слова Блинкена.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что передача Украине самолетов будет означать прямое вступление НАТО в войну с РФ.

Он также добавил, что террористическая атака в Брянской области показала истинное лицо тех, кого поддерживают страны Запада.

Бывший главный редактор газеты Global Times Ху Сицзинь заявил, что западные страны, в том числе Соединенные Штаты, недооценивают военную мощь РФ. По его словам, военно-промышленные возможности России намного выше, чем у многих стран.

Он также добавил, что поражение Украины вполне реально, равно как унижение для Вашингтона.



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