Произошедшее в Брянской области показало, что США и ЕС поддерживают террористов – Медведев

Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что террористическая атака в Брянской области показала истинное лицо тех, кого поддерживают страны Запада. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Это не "свободолюбивый народ Украины", который не желает возвращения в "москальский совок". Это просто нацистские ублюдки, террористическое отребье, которое совершает нападения на гражданских лиц", – высказался политик.

По мнению зампреда Совбеза, потворство действиям киевского режима делает США, Великобританию, Францию, Германию и другие страны прямыми участниками террористических актов, а их лидеров – пособниками террористов.

Медведев также выразил мнение, что Запад испытывает соблазн "раздавить Россию", поэтому не исключено, что Украине передадут самолеты. В таком случае, отмечает политик, речь будет идти о прямом вступлении НАТО в войну с РФ.

Инцидент с проникновением украинских диверсантов в Брянскую область произошел в четверг, 2 марта. Боевики напали на села Любечане и Сушаны. В результате пострадал десятилетний ребенок. Ему оказана медицинская помощь, успешно проведена операция. Погибли при атаке два человека.

Президент России Владимир Путин, выступая по видео-конференц-связи с участниками пилотной образовательной программы "Школа наставника", назвал произошедшее в Брянской области "очередным террористическим актом".



Число погибших из-за действий диверсантов в Брянской области увеличилось до двух

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