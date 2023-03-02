Кравцов заявил, что диверсанты обстреляли машину "Нива" в Брянской области

Фото: АР/Vadim Ghirda

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов прокомментировал ситуацию с атакой украинских диверсантов в Брянской области.

"По ситуации в Брянской области, когда террористы, нацисты, нелюди напали на мирных граждан – на машину "Нива", в которой ехали дети. Они видели, что это не военная машина", – объяснил глава Минпросвещения.

Кравцов опроверг сообщения украинских СМИ, которые указывали, что под огнем оказался школьный автобус. Министр напомнил, что сейчас образовательные учреждения приграничных районов России работают в дистанционном режиме.

В Минпросвещения также сообщили, что в Госдуму внесен законопроект о возможности добровольной сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) для школьников, которые проходили обучение в приграничных субъектах РФ.

В четверг, 2 марта, группа украинских диверсантов проникла в два села Брянской области – Любечане и Сушаны. По словам главы региона Александра Богомаза, в результате нападения погиб один человек. Ранения получил десятилетний ребенок.

Позже СМИ сообщили, что диверсанты взяли в заложники нескольких человек в магазине в селе Любечане. Отмечалось, что число заложников может достигать шести человек.

Однако в пресс-службе губернатора сказали, что информации о заложниках нет. При этом там подчеркнули, что силовые структуры работают по всей территории села Сушаны.

Позже сотрудники ФСБ обнаружили большое количество взрывных устройств в Климовском районе. Правоохранители взяли ситуацию в местных населенных пунктах под контроль.

Президент России Владимир Путин, выступая по видео-конференц-связи с участниками пилотной образовательной программы "Школа наставника", назвал произошедшее в Брянской области "очередным террористическим актом".

Путин назвал терактом произошедшее в Брянской области

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