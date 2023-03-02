Песков ответил на вопрос об изменении статуса СВО после атаки боевиков под Брянском

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков затруднился ответить, повлечет ли атака украинской диверсионной группы в Брянской области изменение статуса специальной военной операции. Об этом сообщает ТАСС.

"Не знаю, пока не могу сказать", – сказал он.

В четверг, 2 марта, группа украинских диверсантов проникла в два села – Любечане и Сушаны Брянской области. Бойцы Росгвардии вступили в столкновение с боевиками. Также ФСБ и военные приступили к операции по ликвидации вооруженной группы украинских националистов.

Среди мирных жителей есть погибшие и раненые. СМИ сообщали, что несколько человек были взяты в заложники в магазине в селе Любечане. При этом власти региона заявили, что информации о численности диверсантов и о заложниках пока нет.

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