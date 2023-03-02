13:56Политика
Песков ответил на вопрос об изменении статуса СВО после атаки боевиков под Брянском
Фото: kremlin.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков затруднился ответить, повлечет ли атака украинской диверсионной группы в Брянской области изменение статуса специальной военной операции. Об этом сообщает ТАСС.
"Не знаю, пока не могу сказать", – сказал он.
В четверг, 2 марта, группа украинских диверсантов проникла в два села – Любечане и Сушаны Брянской области. Бойцы Росгвардии вступили в столкновение с боевиками. Также ФСБ и военные приступили к операции по ликвидации вооруженной группы украинских националистов.
Среди мирных жителей есть погибшие и раненые. СМИ сообщали, что несколько человек были взяты в заложники в магазине в селе Любечане. При этом власти региона заявили, что информации о численности диверсантов и о заложниках пока нет.
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