Песков опроверг проведение Путиным совещания с членами Совбеза 2 марта

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности 3 марта, на 2 марта таких планов нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"У президента в графике на завтра стоит проведение Совбеза, оперативного совещания с постоянными членами СБ", – сказал он.

Представитель Кремля рассказал, что президент в связи с атакой украинских боевиков в Брянской области получает постоянные доклады по линии силовых ведомств – ФСБ, Минобороны и Росгвардии.

На вопрос, может ли инцидент изменить статус спецоперации, Песков ответить не смог.

2 марта группа украинских диверсантов проникла в два села – Любечане и Сушаны Брянской области. Бойцы Росгвардии вступили в столкновение с боевиками. Среди мирных жителей есть погибшие и раненые.

СМИ сообщали, что несколько человек были взяты в заложники в магазине в селе Любечане. Отмечалось, что в заложниках могут находиться до шести человек.

ФСБ и военные приступили к операции по ликвидации вооруженной группы украинских националистов в Климовском районе Брянской области.



ФСБ сообщила о проведении в Брянской области операции по ликвидации украинских диверсантов

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