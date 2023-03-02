ФСБ сообщила о проведении в Брянской области операции по ликвидации украинских диверсантов

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ФСБ и военные проводят операцию по ликвидации вооруженной группы украинских националистов в Климовском районе Брянской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

"В приграничном Климовском районе Брянской области ФСБ России и приданными силами министерства обороны Российской Федерации проводятся мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов", – заявили в ведомстве.

Ранее СМИ сообщили, что несколько человек взяты в заложники в магазине в селе Любечане в Брянской области. Отмечалось, что в заложниках могут находиться до шести человек.

Группа диверсантов якобы проникла в два села – Любечане и Сушаны. Бойцы Росгвардии вступили в боестолкновение с боевиками. Среди мирных жителей есть погибшие и раненые.

Сообщалось, что ДРГ обстреляла школьный автобус, в результате чего погибли два человека. Позднее эту информацию опровергли местные власти.

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