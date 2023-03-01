Военный эксперт прокомментировал участившиеся случаи появления БПЛА на территории РФ

Фото: телеграм-канал Readovka

Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с радио КП рассказал о появлении беспилотных летательных аппаратов на российской территории.

"Теория страха – это то, что применяют американцы. Перед тем как начинать боевые действия, они пытаются запугать население страны, в которую собираются вторгнуться. На Украине это тоже берут на вооружение", – подчеркнул он.

По словам эксперта, появление беспилотников является попыткой устрашения российских людей и желанием сформировать предпосылки к недоверию власти. Собеседник радиостанции отметил, что это стало "пропагандистским трюком, который должен показать нашему населению, что защитить их не могут".

Матвийчук подчеркнул, что по всему периметру границы России располагаются системы ПВО, которые могут поражать беспилотники.

"Любой БПЛА может летать, но может и падать. И падать он может по трем основным причинам. Первое – это воздействие на аппарат дальнобойными средствами ПВО, которые могут его поражать. Второе – это создание потока электромагнитных волн, направленных на летящий беспилотник", – перечислил он.

Эксперт также выделил применение средств маскировки. В их число он включил сетки и металлические уголки, которые препятствуют выходу БПЛА на цель.

Ранее в подмосковной Коломне дрон упал возле газовой станции, но не успел ничего повредить. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что вероятной целью атаки был объект гражданской инфраструктуры. Он добавил, что никто из жителей также не пострадал.

До этого власти Брянской области сообщили об одном сбитом беспилотнике. Кроме того, в Минобороны РФ рассказали, что российские военные сорвали атаку украинских дронов на Кубани и в Адыгее.

Атаки украинских беспилотников произошли в пяти российских регионах за сутки

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