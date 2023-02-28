13:59Происшествия
Российские системы РЭБ подавили украинские БПЛА в Краснодарском крае и Адыгее
Фото: телеграм-канал Baza
Российские системы радиоэлектронной борьбы подавили украинские беспилотники в Краснодарском крае и Адыгее, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
"28 февраля в ночное время киевским режимом была предпринята попытка применения беспилотных летательных аппаратов для атаки объектов гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае и Республике Адыгея", – отметили в ведомстве.
Уточняется, что после подавления российскими системами РЭБ два беспилотника потеряли управление и отклонились от траектории полета. Один беспилотный летательный аппарат упал в поле. Другой БПЛА отклонился от траектории, но не нанес вреда гражданской инфраструктуре.
Ранее сообщалось, что беспилотник влетел в окно многоэтажного дома в центре Белгорода. Мэр города Валентин Демидов рассказал, что людей перевезли в безопасное место, пострадавших не выявили.
Мэр отметил, что обломки беспилотника также обнаружили еще на двух улицах. Незначительные повреждения получили три автомобиля.
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