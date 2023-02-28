Беспилотник влетел в окно жилого дома в Белгороде

Фото: телеграм-канал "ДЕМИДОВ"

Беспилотник влетел в окно многоэтажного дома в центре Белгорода. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр города Валентин Демидов.

По его словам, в результате инцидента пострадавших не выявили.

"Людей перевезли в безопасное место. Всем предложили разместиться в гостинице, пока спецслужбы выполняют свою работу. Территория оцеплена, охрану имущества обеспечим. Организовали оперштаб", – написал Демидов.

Он добавил, что обломки беспилотника также обнаружили еще на двух улицах. Незначительные повреждения получили три автомобиля. Демидов поделился, что правоохранители организовали все необходимые мероприятия, оперативные службы устанавливают обстоятельства произошедшего.

Мэр рассказал, что уже завтра специалисты начнут восстанавливать поврежденное имущество.

Между тем стало известно, что в квартире, в которую попал беспилотник, проживает молодая семья. На БПЛА было установлено взрывное устройство, его обезвредили саперы, сообщает Life.ru. В связи с операцией из здания эвакуировали 200 жителей.

По данным агентства, два БПЛА с СВУ, оснащенные металлическими шарами, упали на автомобили. Помимо этого, еще один беспилотник попал в супермаркет в селе Шагаровка. В результате этого вспыхнул пожар. Пострадавших из-за инцидента не выявили.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в Белгороде обнаружили обломки сразу трех беспилотников. По его словам, в результате падения БПЛА никто не пострадал, однако имеются разные разрушения.

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