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16:38

Происшествия

ВСУ выпустили 23 снаряда из РСЗО по Донецку и Ясиноватой

Фото: телеграм-канал "Типичный Донецк"

Вооруженные силы Украины выпустили 23 снаряда из РСЗО по Донецку и Ясиноватой, сообщает ТАСС со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. – Прим. ред.) по направлениям: <...> населенный пункт Ясиноватая: выпущено 3 ракеты из РСЗО", – отмечается в сообщении.

Кроме того, по Кировскому и Петровскому районам Донецка из украинских РСЗО было выпущено 20 ракет.

Отмечается, что Донецк и Ясиноватая подверглись обстрелу в 15:40.

Ранее сообщалось, что одна женщина погибла в результате обстрела со стороны украинских сил села Борисовка Белгородской области. Кроме того, дочери погибшей была оказана медицинская помощь.

Девочка погибла при обстреле села в Белгородской области

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