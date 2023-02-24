16:38Происшествия
ВСУ выпустили 23 снаряда из РСЗО по Донецку и Ясиноватой
Фото: телеграм-канал "Типичный Донецк"
Вооруженные силы Украины выпустили 23 снаряда из РСЗО по Донецку и Ясиноватой, сообщает ТАСС со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. – Прим. ред.) по направлениям: <...> населенный пункт Ясиноватая: выпущено 3 ракеты из РСЗО", – отмечается в сообщении.
Кроме того, по Кировскому и Петровскому районам Донецка из украинских РСЗО было выпущено 20 ракет.
Отмечается, что Донецк и Ясиноватая подверглись обстрелу в 15:40.
Ранее сообщалось, что одна женщина погибла в результате обстрела со стороны украинских сил села Борисовка Белгородской области. Кроме того, дочери погибшей была оказана медицинская помощь.
Девочка погибла при обстреле села в Белгородской области
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