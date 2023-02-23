Женщина погибла в результате обстрела в Буденновском районе Донецка

Фото: телеграм-канал Readovka

Украинские силы подвергли обстрелу Буденновский район Донецка. В результате атаки погибла женщина.

"По улице Октября при обстреле погибла женщина", – передает ТАСС сообщение местной администрации.

В свою очередь, представительство ДНР в СЦКК сообщило, что ВСУ выпустили шесть ракет РСЗО по Буденновскому и Пролетарскому районам.

Ранее женщина погибла в результате обстрела ВСУ Новой Таволжанки под Белгородом. Основная часть снарядов пришлась на стоянку и бытовой корпус птицефабрики, где люди готовились к рабочей смене.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



ВСУ вновь ударили по Донецку

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