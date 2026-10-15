Зеленский напомнил Ле Пен о пользе сотрудничества Франции и Украины

Фото: ТАСС/picture alliance/Press Service Of The President Of Ukraine

Парижу не стоит отказываться от финансовой поддержки Киева. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя соответствующее предложение кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен, сообщает News.ru со ссылкой на Financial Times.

По словам украинского лидера, французской стороне есть что терять – оборонные компании страны заинтересованы в том опыте, который украинские военные получили в ходе боевых действий.

"Это взаимовыгодно", – подчеркнул Зеленский.

Ранее Ле Пен заявила, что Париж больше не может финансово помогать Киеву, так как Франция сама находится в чрезвычайном финансовом положении. Вместе с тем она предостерегла от провоцирования России и подчеркнула, что не хочет, чтобы Париж воевал с какой-либо страной, обладающей ядерным оружием.

Кандидат в президенты Франции также допустила, что конфликт на Украине может продлиться 100 лет или перерасти в третью мировую войну в случае прямого участия НАТО.