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13 октября, 12:40

Политика

Глава МИД Польши описал выборы во Франции якобы фразой Сталина

Фото: ТАСС/EPA/PAWEL SUPERNAK

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский не стал делать прогнозы о том, может ли Франция сократить помощь Украине, если власть в стране сменится. Об этом он сказал в интервью Bloomberg TV.

Глава польского внешнеполитического ведомства ответил на вопрос о рисках ослабления поддержки Киева в случае победы на президентских выборах во Франции в 2027 году кандидата от "Национального объединения" Марин ле Пен.

"Мы не пускаемся в спекуляции по поводу внутренних дел стран-союзниц", – заявил Сикорский.

Он отметил, что в французской президентской гонке участвуют и другие политики: в частности, депутат Европарламента Рафаэль Глюксманн, которого выдвинула одна из французских партий.

Непредсказуемость демократических выборов министр проиллюстрировал фразой, которую приписал Иосифу Сталину: "Проблема демократии в том, что ты никогда не знаешь, кто победит".

Ранее Сикорский также призвал европейских союзников закрывать российские консульства под предлогом якобы "гибридных атак" РФ. Кроме того, глава внешнедипломатического ведомства заявил, что всех россиян, въезжающих в Евросоюз, необходимо обязать иметь при себе биометрический паспорт.

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