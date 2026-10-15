Интерес россиян к покупке жилья в Испании снизился до минимума с 2020 года

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Россияне в первой половине текущего года приобрели в Испании 956 объектов жилой недвижимости – на 26,2% меньше, чем за тот же период 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные генерального совета нотариата королевства.

По его статистике, это самый низкий показатель с первого полугодия 2020 года.

Всего иностранцы в первой половине 2026 года провели в Испании около 62,3 тысячи сделок по покупке жилья – на 13% меньше, чем годом ранее. Средняя цена квадратного метра превысила 2,6 тысячи евро.

Рост числа сделок в годовом исчислении показали только покупатели из Венесуэлы и Колумбии. Сильнее всего активность упала среди граждан России, Китая и США. При этом за квадратный метр россияне в среднем были готовы платить больше, чем ряд других иностранных покупателей.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал жителей страны присмотреться к избингу и активнее приобретать пустующие дома и участки в небольших населенных пунктах, чтобы быть подальше от городской суеты. При этом избинг получил распространение в Белоруссии в основном за счет россиян.