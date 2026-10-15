Москвичи могут передать помощь для обитателей вольерного комплекса "Дом лани"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Жители столицы могут поддержать бездомных животных и помочь обитателям природных комплексов, участвуя в акциях, сборах корма и выездах в приюты. Такие возможности предлагает ресурсный центр "Мосволонтер", сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Директор центра Александр Левит отметил, что помощь не обязательно предполагает регулярное участие в добровольческих проектах. По его словам, даже разовая передача корма или участие в акции могут улучшить условия жизни животных, а прогулки и общение с людьми помогают питомцам привыкать к человеку и чувствовать себя увереннее.

Собрать угощения для лесных животных

До 2 ноября в рамках акции "Лесные гостинцы" москвичи могут принести желуди, орехи и плоды каштана в волонтерский центр "Доброе место. ЗелАО". Собранные угощения предназначены для обитателей вольерного комплекса "Дом лани" столичного департамента природопользования.

Пункт приема работает с понедельника по пятницу с 11:00 до 18:00. Плоды нужно складывать в чистые бумажные пакеты или картонные коробки. Перед отправкой животным их дополнительно просушат и подготовят.

Организаторы советуют собирать только целые, сухие и чистые желуди, орехи и каштаны без плесени и повреждений. Искать их следует на земле, вдали от дорог и загрязненных участков, не причиняя вреда деревьям и кустарникам.

В акции активно участвуют школьные волонтерские отряды и ученики младших классов. Для многих ребят это первый опыт помощи животным. С 2024 года для обитателей вольерного комплекса собрали более 400 килограммов угощений.

Присоединиться к выездам в приюты

До конца октября горожане могут записаться на волонтерские выезды в приюты "Домашний, Аннино", "Домашний, Балашиха", "Суперсобака", "Велес", "Биозона", "Солнечногорский", "Пушистый друг", "Путь домой" и "Мокрый нос". Регистрация на ноябрьские мероприятия откроется до конца месяца.

Участники будут гулять с животными, помогать с хозяйственными делами и привозить корм и медикаменты. После регистрации волонтеров добавят в специальный чат, где расскажут, что требуется конкретному приюту, какие вещи и одежду нужно взять с собой и как добраться до места. Там же можно договориться о совместной поездке на машине или такси.

На некоторых выездах несовершеннолетним потребуется сопровождение родителей или опекунов. Условия зависят от возраста участника и правил конкретного приюта.

Тем, кто не может посещать приюты лично, предлагают передавать корм и медикаменты через окружные центры "Доброе место". Для этого там установлены специальные боксы для зоотоваров.

Помогать животным вместе со школьниками

Поддержку приютам оказывают и школьные добровольческие отряды. Ребята собирают необходимые вещи, участвуют в организации мероприятий, готовят информационные материалы и помогают вести социальные сети. Некоторые волонтеры также берут животных на временную передержку до их пристройства.

Один из таких коллективов – отряд "Добрые сердца" школы № 1293. Вместе с классным руководителем Ольгой Курановой школьники выбрали несколько приютов, которым помогают, в том числе "Краснознаменск", "Гвардия" и "Солнцево". В последний ребята стараются приезжать регулярно, чтобы гулять с животными.

В приюты школьники привозят корм, игрушки, миски, поводки и другие необходимые вещи. Помимо этого, они проводят время с питомцами, которым особенно нужны внимание и общение.

Интерес к такой помощи появился у Ольги Курановой после личной истории: однажды по дороге с работы она нашла замерзшего и испуганного месячного котенка. Женщина забрала его домой и назвала Цезарем. Теперь кот каждый день радует хозяйку, а эта история стала для школьников дополнительным поводом участвовать в добрых делах.

Ранее сообщалось, что на Южном речном вокзале пройдет юбилейный, 5-й Экофестиваль. Гостям предоставится возможность узнать больше о том, как помочь природе. Посетителей ожидают творческие и рукодельные мастер-классы, экоквест на территории речного вокзала, тематические лекции и квизы, а также интерактивные зоны и анимационная программа.