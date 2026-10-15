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15 октября, 14:49

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Миколог Комиссаров: ошибки при приготовлении комбучи могут нанести вред печени

Миколог рассказал, к чему могут привести ошибки при приготовлении комбучи

Фото: 123RF.com/flyalone

Ошибки при приготовлении комбучи (чайного гриба) могут нанести вред печени, почкам и общему самочувствию. Об этом RT рассказал кандидат биологических наук, научный сотрудник биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Никита Комиссаров.

"Какие могут быть опасности? В первую очередь это заражения не тем, чем нужно. Если выбрать грязное помещение или плохо стерилизовать посуду либо марлю, то в комбуче, помимо необходимых дрожжей и бактерий, могут поселиться болезнетворные виды", – пояснил он.

В частности, в комбуче могут появиться представители рода Aspergillus, которые представляют собой черную плесень. В свою очередь, она способна сформировать различные токсины и ухудшить самочувствие.

Кроме того, этанол может возникнуть в комбуче, если ее готовить в малокислородной среде. В таком случае бактерии не будут перерабатывать спирт в кислоту, а его содержание вырастет, подчеркнул эксперт.

Комиссаров посоветовал хранить комбучу в стеклянной банке, прикрытой марлей, чтобы был доступ кислорода. Также он рекомендовал нормально стерилизовать кипятком посуду и оставлять банку на подоконнике в чистом помещении.

Ранее доцент кафедры диетологии университета Росбиотех Анастасия Лебедева рассказала, что вода с лимоном, выпитая до еды утром, не поможет сжечь жир или вывести токсины, однако положительно влияет на иммунитет и здоровье сосудов, а также косвенно способствует похудению, притупляя чувство голода. По ее словам, иммунитет помогает укрепить витамин С, который содержится в лимоне. Он также придает обычной воде вкус.

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