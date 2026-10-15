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15 октября, 14:39

Общество

Туман опустится на Москву

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В столице местами ожидается туман с видимостью от 200 до 700 метров. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства в МАХ.

По прогнозам синоптиков, он опустится на Москву с 16:00 15 октября и сохранится до 10:00 16 октября. Автомобилистам рекомендуют быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и держать безопасную дистанцию.

Ранее в Гидрометцентре России сообщили, что в выходные, 17 и 18 октября, в московском регионе ожидается теплая для этого времени года погода с температурой до 17 градусов. В субботу осадков не прогнозируется, днем воздух в столице прогреется до 15–17 градусов, а в области – до 14–19 градусов.

В воскресенье будет облачно с прояснениями, местами в Подмосковье возможны слабые осадки. Днем температура составит 14–16 градусов в Москве и 12–17 градусов в области. Ночью в оба дня местами возможен туман.

Москвичам рекомендовали пользоваться общественным транспортом из-за дождя

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