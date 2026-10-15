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15 октября, 15:02

Шоу-бизнес

Саша Стоун рассказал, как Валя Карнавал присылала его маме фото в свадебных платьях

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Блогер Саша Стоун рассказал, как Валя Карнавал (настоящее имя – Валентина Карнаухова. – Прим. ред.) отправляла его маме фотографии в свадебных нарядах. Об этом он сообщил в проекте "Громче слов".

Пара рассталась в 2023 году, и разрыв еще долго оставался болезненной темой. Спустя три года Стоун признался, что до сих пор молится за бывшую возлюбленную из-за несдержанного обещания. Также он поблагодарил ее за то, что они тогда "пошумели".

По его словам, это был прекрасный период в его жизни, однако он уже "за все заплатил".

"Тяжелая цена. Как будто весь мир против тебя. Я заплатил здоровьем, все вообще. Хватит, все", – признался он.

Он также рассказал, что совсем недавно увидел Карнавал в свадебных платьях. Снимки она присылала его маме, когда пара еще готовилась к бракосочетанию.

Ранее Гвинет Пэлтроу рассказала о своих отношениях с Брэдом Питтом, которые продолжались с 1994 по 1997 год. Она призналась, что разрыв был особенно непростым. На тот момент они оба были очень молоды, а работа постоянно разделяла их – актеры находились в разных частях света.

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