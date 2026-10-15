Nature: раны у женщин заживают быстрее из-за более согласованного обновления клеток

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Кожа мужчин и женщин восстанавливается по-разному, так как женские клетки обновляются согласованнее, что ускоряет заживление ран. Это выяснили ученые Свободного университета Брюсселя и Кембриджского университета, исследование опубликовано в журнале Nature.

В течение пяти месяцев биологи наблюдали за стволовыми клетками кожи живых мышей. У самок дочерние клетки действовали синхронно: одновременно выбирали продолжать деление или переходить к специализации. У самцов каждая клетка развивалась в собственном ритме, без такой координации.

Разницу ученые связали с половыми гормонами. Тестостерон ускоряет созревание клеток и заставляет их покидать стволовой слой, а эстрогены стимулируют деление и поддерживают согласованность клеточного обновления. После удаления яичников синхронность у самок исчезала, но возвращалась при введении эстрадиола. Аналогичный эффект исследователи обнаружили на выращенной в лаборатории человеческой коже.

Такая особенность помогает женскому организму быстрее реагировать на повреждения, особенно в первые дни после травмы: стволовые клетки активизируются раньше и действуют согласованно. По мере заживления преимущество сокращается.

Клинические различия в скорости восстановления кожи у мужчин и женщин врачи замечали и раньше, однако теперь ученые смогли объяснить один из возможных механизмов этого явления. Результаты исследования могут помочь в разработке методов лечения тяжелых ожогов и хронических ран, в том числе связанных с сахарным диабетом. Учет влияния половых гормонов также может стать важным направлением в изучении злокачественных опухолей кожи.

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