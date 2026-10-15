Дмитриев: Маск хочет мира на Украине, призывая Зеленского уйти в отставку

15 октября, 14:37Политика
Фото: kremlin.ru
Американский предприниматель Илон Маск хочет мира на Украине. Такое мнение выразил специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в социальной сети X.
К своему сообщению глава РФПИ приложил комментарий бизнесмена, в котором тот призывает украинского лидера Владимира Зеленского покинуть свой пост. Так Маск прокомментировал публикацию о том, что глава киевского режима опасается проведения выборов.
Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Украина нуждается в другом лидере, который будет способен заключить сделку с Россией. По его словам, у Зеленского было много таких возможностей, однако он не воспользовался ни одной. Он также упрекнул украинского президента в создании проблем для всего мира.
Зеленский, в свою очередь, подчеркнул, что не планирует уходить с поста президента и проводить на Украине выборы под давлением извне.
Песков заявил, что перемирие нужно Украине не для проведения выборов