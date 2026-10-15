Фото: kremlin.ru

Американский предприниматель Илон Маск хочет мира на Украине. Такое мнение выразил специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в социальной сети X.

К своему сообщению глава РФПИ приложил комментарий бизнесмена, в котором тот призывает украинского лидера Владимира Зеленского покинуть свой пост. Так Маск прокомментировал публикацию о том, что глава киевского режима опасается проведения выборов.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Украина нуждается в другом лидере, который будет способен заключить сделку с Россией. По его словам, у Зеленского было много таких возможностей, однако он не воспользовался ни одной. Он также упрекнул украинского президента в создании проблем для всего мира.

Зеленский, в свою очередь, подчеркнул, что не планирует уходить с поста президента и проводить на Украине выборы под давлением извне.